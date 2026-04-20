Universitatea Craiova s-a impus la limită în fața Rapidului, duminică seara, în etapa a cincea din play-off-ul Superligii. Unicul gol al partidei a fost marcat în debutul reprizei secunde de Al-Hamlawi, cu o lovitură de cap, din centrarea lui Mekvabishvili. După acest rezultat, oltenii au acumulat 39 de puncte și împart prima poziție a clasamentului cu „U” Cluj. De partea cealaltă, formația antrenată de Costel Gâlcă a rămas la cota 32, ocupând locul al patrulea.

Obiectiv schimbat în Giulești

Analizând situația la zi din clasament, Ilie Dumitrescu s-a arătat convins că Rapid a ratat orice șansă de a mai lupta la titlu pe final de sezon.

„La ce mai pui întrebarea asta? La titlu, Rapid nu mai are nicio șansă. Obiectivul e locul trei, ăsta e singurul obiectiv în momentul de față”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digisport.

Locul trei, care asigură prezența la barajul de calificare în Conference League, este ocupat în prezent de CFR Cluj, cu 34 de puncte, două peste gruparea alb-vișinie. Pentru Rapid, următoarea partidă este programată pe 26 aprilie, în deplasare, contra rivalei Dinamo.

Succes vital pentru olteni

În ciuda victoriei care îi menține pe craioveni în fruntea ierarhiei, jocul echipei pregătite de Filipe Coelho nu l-a impresionat pe fostul mare internațional.

„Asta e o victorie foarte importantă în lupta pentru titlu. Victoria asta a Craiovei, și după 0-4 etapa trecută... Aveau nevoie ca de aer de victoria asta, dar Craiova n-a strălucit. E prima dată când o văd că suferă pe faza ofensivă, adică n-a fost Craiova, dar victoria asta sigur va aduce un plus pe viitor. Ăsta era un moment important de trecut. S-a văzut că e o echipă matură Craiova”, a transmis Ilie Dumitrescu.