Rapid s-a deplasat la Craiova pentru meciul cu echipa pregătită de Filipe Coelho din etapa #5 a play-off-ului Superligii României. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Costel Gâlcă a fost înfrântă cu 1-0 și s-a întors la București fără niciun punct.

Trupa din Grant are doar patru puncte bifate în play-off, trei din victoria cu Dinamo din prima etapă (3-2) și unul din remiza albă cu FC Argeș. În rest, Rapid a pierdut toate meciurile cu contracandidatele directe la titlu.

Cristi Săpunaru a dat verdictul despre Rapid în lupta la titlu

Nici Cristi Săpunaru, fostul căpitan al giuleștenilor, nu mai crede în șansele Rapidului la titlu.

”Nu e vorba de lipsă de valoare. Rapid care era echipa pragmatică..., astăzi a avut două ocazii imense. Ocazii mai clare decât a avut Craiova. Au luptat, au jucat bine repriza secundă.

Craiovei i-a fost frică de acest meci. La început au fost cinci minute de pressing, apoi a început Rapidul să joace. (n.r. despre titlu) E foarte greu să recuperezi 7 puncte”, a spus Cristi Săpunaru la televiziunea Digi Sport.

Unicul gol din Universitatea Craiova - Rapid a venit în minutul 47, fiind înscris de Assad Al Hamlawi. Anzor Mekvabishvili i-a pasat decisiv atacantului de la Universitatea Craiova.

Pentru Rapid urmează meciul cu Dinamo (duminică, 26 aprilie, ora 21:00), în timp ce Universitatea Craiova o va înfrunta pe FC Argeș (luni, 27 aprilie, 20:30), în etapa #6 a play-off-ului

Ambele confruntări vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro

Cum arată play-off-ul