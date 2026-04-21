Mutu, uluit când a auzit ce antrenor e așteptat la FCSB: "Am crezut că e o glumă"

Cu Mirel Rădoi plecat la Gaziantep, FCSB trebuie să își găsească rapid un alt antrenor, care să conducă echipa în meciurile rămase din play-out și la partidele din barajul pentru Conference League.

Adrian Mutu: "Charalambous, înapoi la FCSB? Am crezut că MM a glumit. Nu mi se pare serios"

Primul antrenor contactat de Mihai Stoica pentru preluarea băncii tehnice este Elias Charalambous, chiar antrenorul care a demisionat de la FCSB în martie, după trei ani de mandat.

Adrian Mutu s-a arătat foarte surprins de alegerea celor de la FCSB, spunând că a crezut inițial că este o glumă o posibilă revenire a lui Charalambous. Fostul mare internațional este de părere că doar o perioadă de interimat a cipriotului, până în vară, ar avea sens.

"FCSB ar trebui să apeleze la un antrenor străin. Nu știu care, dar am auzit declarația lui MM și poate m-a influențat. Cred că e greu ca un antrenor să vină acum, în momentul ăsta, mai ales după Mirel și pretențiile puse de Mirel.

Cam ce face Rădoi acum la Gaziantep - faptul că încearcă să-și cunoască echipă, iar după să vadă unde umblă la grup - așa poate să facă și antrenorul care va veni la FCSB.

Am auzit că l-au sunat pe Charalambous. Asta nu știu dacă a spus serios. Mie nu mi se pare serios. Am crezut că a glumit când am auzit. Mi s-a părut ciudat că a zis că l-a sunat pe Charalambous să vină să ajute. FCSB pare că tot trebuie ajutată în ultima vreme.

Atunci, de ce l-ai mai schimbat? Dacă voiai un șoc la echipă, făceai altceva. Poate asta a vrut să zică MM Stoica - poate doar pentru 5 etape și atunci ar avea sens", a spus Adrian Mutu, la Digisport.