"Dinamo e un club care atrage!" Un posibil inlocuitor a lui Neagoe a vorbit despre venirea la Dinamo: "Este un challenge interesant"

Un posibil inlocuitor a lui Eugen Neagoe, a vorbit despre preluarea clubului.

Viorel Moldovan a vorbit la finalul partidei pierdute de Chindia in fata celor de la Craiova, scor 1-0, despre posibilitatea de a veni ca antrenor la Dinamo.

"Nu vreau sa discut despre acest subiect, sunt antrenorul Chindiei si nimic mai mult. De ca ma intrebi? Eu cred ca Dinamo atrage, indiferent de situatie, foarte multi antrenori. Este un challenge interesant, dar nu vreau sa fac mai multe comentarii. Nu vreau sa dezvolt subiectul.

Intrebati conducerea (daca va mai fi pe banca la urmatorul meci), eu sunt sub contract si trebuie sa-l respect. Ce vreau eu are prea putina importanta in momentul de fata, din moment ce sunt sub contract", a spus Viorel Moldovan la Digi.

Moga: "Vom vedea zilele urmatoare ce se va intampla"



Sebastian Moga a declarat ca Eugen Neagoe are nevoie de cel putin o luna de pauza, dupa care va reveni, iar despre o posibila inlocuire a acestuia la Dinamo se va lua o decizie saptamana viitoare.

"Eugen, am vorbit cu el mi-a spus sa le transmit baietilor sa aibe incredere in ei, pentru ca sunt niste baieti valorosi, ne lipseste un rezultat bun pentru a ne reveni. Eugen are mare nevoie de o pauza, o luna, cam asa, dupa care va reveni. Vom vedea zilele urmatoare ce se va intampla, daca va fi numit altcineva", a declarat Moga la finalul partidei cu CFR.