Relatia speciala dintre Teja si Mircea Rednic: momentele cheie in care i-a fost alaturi antrenorul lui Dinamo

FCSB a postat astazi, pe retelele de socializare, mesajul de bun venit pentru noul antrenor, Mihai Teja. Prezentarea oficiala va fi maine dimineata, de la ora 10:45.

In postarea de bun venit, FCSB detaliaza momentele importante din cariera de antrenor a lui Mihai Teja.

Noul om de pe banca FCSB are o relatie speciala cu Mircea Rednic, alaturi de care a lucrat in cateva momente cheie ale carierei.

Teja si-a facut debutul in aceasta meserie la Dinamo, ca secund al lui Mircea Rednic, si a mai lucrat cu Rednic la Astra, Petrolul, Standard Liege si Mouscron.

Mihai Teja va fi prezentat oficial, miercuri, de la ora 10:45, alaturi de Florentin Matei.

Iata caracterizarea facuta de FCSB in mesajul postat pe Instagram:



Mihai Teja s-a nascut pe 22 septembrie 1978, in Bucuresti si a fost junior al FCSB, intr-o grupa condusa de regretatul Petre Mihai, care il avea in componenta, printre altii, pe Marian Aliuta. A renuntat prematur la fotbal, insa a ramas in domeniu, absolvind Scoala de Preparatori Fizici de la Coverciano. A inceput activitatea la Dinamo, acolo unde a colaborat pentru prima data cu Mircea Rednic, iar in vara lui 2007 a ajuns la FCSB, in staff-ul lui Gheorghe Hagi, ca antrenor secund.

A ramas in Ghencea pana in vara lui 2010, avand, in mandatele lui Gheorghe Hagi, Marius Lacatus, Dorinel Munteanu, Cristiano Bergodi sau Mihai Stoichita, rolul de antrenor secund. A reluat colaborarea cu Mircea Rednic, alaturi de care a antrenat Astra, Petrolul sau Standard Liege, precum si cea cu Daniel Isaila, al carui secund a fost la Astra.

In octombrie 2013 a devenit principal pentru prima data, la Universitatea Cluj, pe care a pregatit-o aproape un an de zile. A urmat apoi echipa nationala de tineret, pe care a pregatit-o doar un meci, fiind convins sa semneze, la inceputul lui 2015, cu Dinamo, la care a fost antrenor principal doar doua luni.

Au urmat noi mandate la Universitatea Cluj si Pandurii Targu-Jiu, o noua colaborare cu Mircea Rednic la Mouscron, in Belgia, pentru ca in vara lui 2018 sa o preia pe Gaz Metan Medias, echipa aflata in insolventa, dar pe care a urcat-o pe loc de play-off pana la finalul anului. Incepand cu luna ianuarie a lui 2019 este antrenorul principal al FCSB.