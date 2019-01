Mourinho se poate intoarce la prima dragoste! Ce echipa este interesata de portughez! "Banii nu sunt o problema"

Jose Mourinho isi poate gasi o echipa dupa despartirea de Manchester United.

"The Special One" nu mai este antrenorul lui Manchester United din decembrie, locul sau pe banca "diavolilor rosii" fiind luat de Ole Gunnar Solskjær. Portughezul pare ca nu este uitat de oficialii echipelor la care a fost tehnician in trecut. Benfica este prima echipa pe care Mourinho a antrenat-o in calitate de principal, iar presedintele clubului l-ar vrea pe acesta.

"Banii nu sunt o problema" pentru a-l aduce pe Jose Mourinho, a asigurat Luis Filipe Viera, presedintele clubului. "Cui nu i-ar placea sa-l aiba pe Mourinho? Daca el spune maine ca da, vine imediat", a continuat acesta.

Rui Vitoria, fostul antrenor al Benficai a fost demis vineri, dupa trei sezoane in care a pregatit echipa. El a castigat de doua ori campionatul si Supercupa Portugaliei si o data Cupa Portugaliei si Cupa Ligii. In acest an, insa, echipa se afla doar pe pozitia a patra, dupa un start mai slab de sezon.