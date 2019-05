Nu mai este niciun dubiu! Dorit de Becali la FCSB, Marius Sumudica a facut anuntul cel mare. Decizia luata in Arabia Saudita

Marius Sumudica a incheiat sezonul pe locul 5 cu Al Shabab.

Echipa lui Marius Sumudica a pierdut dramatic in ultima etapa din Arabia Saudita, 2-3 cu Al Hilal, si a ratat calificarea in Liga Campionilor Asiei. Chiar si asa, Sumudica a anuntat la finalul partidei ca a cerut prelungirea contractului sau cu Al Shabab si e fericit sa lucreze in Arabia Saudita.

Marius Sumudica: Am cerut prelungirea contractului cu Al Shabab!

"Am avut un sezon bun, am terminat pe locul 5, ceea ce nu e rau deloc. Sunte fericit sa antrenez intr-o liga puternica asa cum este cea din Arabia Saudita, cred ca e mai puternica decat cea din Turcia, unde am antrenat inainte. Inca sunt sub contract cu Al Shabab si am discutat deja cu presedintele clubului si i-am cerut prelungirea contractului", a anuntat Sumudica dupa meciul cu Al Hilal.

Gigi Becali s-a gandit sa-l aduca pe Sumudica la FCSB, insa s-a lovit de revolta galeriei ros-albastre. Fanii au scris mesaje impotriva lui Sumudica pe zidurile bazei FCSB de la Berceni. Becali a anuntat ca nu vrea sa riste si s-a reorientat catre Edi Iordanescu.

Becali: Sumudica nu va fi antrenor la noi, gata!

"E forma lor de a protesta. Nu sunt suparat pe ei. Pentru ce sa fiu suparat? Eu le respect decizia, inseamna ca Sumudica nu va fi antrenor la noi. Gata, s-a facut! Dar daca ma respecta, sa vina sa repare ce au vopsit pe acolo. Iar daca nu vin intr-o saptamana sa repare, fac eu si gata, fara nicio suparare. Dar eu le cer asta ca forma de respect fata de mine. Plus ca le promit ca nu vine Sumudica, gata!", a declarat Gigi Becali dupa ce a vazut mesajele scrise pe zid.