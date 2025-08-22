După meci, Dan Petrescu și-a dat demisia și a anunțat că va lua o pauză de la antrenorat.

Cristi Balaj: ”Și-a dat demisia Dan Petrescu, dar vinovat nu e numai el!”

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a reacționat după plecarea lui Dan Petrescu de la echipă. Oficialul ardelenilor s-a declarat rușinat de eșecul suferit de CFR pe terenul lui Hacken și a catalogat seara trecută drept ”cea mai neagră seară din fotbal”.

Balaj a dezvăluit problemele cu care s-au confruntat ardelenii înaintea meciului cu Hacken și a ținut să evidențieze faptul că nu doar Dan Petrescu este responsabil pentru eșecul formației din Gruia și, în mod cert, plecarea antrenorului nu va rezolva problemele de la echipă.

”Cea mai neagră seară din fotbal. Aș spune că e cea mai urâtă seară a mea din fotbal. Am mai fost așa trist când România a pierdut la CM din 1994 împotriva Suediei. Am trăit cam același sentiment. În primul rând jenă, rușine, pentru că a fost un rezultat rușinos. Când joci în străinătate nu reprezinți doar clubul, suporterii. Reprezinți România. Și a fost un rezultat rușinos. Frustrare pentru că dăm timpul înapoi și încerci să te gândești ce nu a mers bine, ce s-a întâmplat, care ar fi cauzele, ce e de învățat din acest meci. Și aici sunt niște aspecte.

Ziua de ieri a început extrem de prost. Abeid a făcut o entorsă la gleznă pe terenul sintetic la antrenament, cumulat cu Sinyan, care la încălzire a avut dureri la zona abdominală și acum a plecat la urgență pentru că n-a ieșit din cameră toată ziua. Nu a venit la micul dejun. A acuzat dureri și l-am dus la urgență acum. Așa a început meciul. Cumulat cu Keita, care a avut o anumită jenă, contractură. Trebuia să spună, că în prima parte a meciului a ieșit cu leziune musculară. Cu toate acestea, cei care au intrat în teren au avut o evoluție slabă.

Toate adunate, cu două goluri anulate corect pe motiv de ofsaid, cu acea ocazie la 5-2, când puteam face 5-3, la ocazia lui Djokovic cu capul. Nu ne-a ieșit nimic. Cu toate acestea, nu avem nicio scuză. Suntem vinovați toți. Și-a dat demisia aseară Dan Petrescu după meci, dar vinovat nu e numai el. Vinovați suntem toți. Dacă cineva crede că dacă și-a dat demisia Dan Petrescu s-au rezolvat problemele, greșește”, a spus Cristi Balaj, conform Fanatik.

