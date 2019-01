Mutare BOMBA in Liga 1! CFR Cluj este aproape de a "fura" transferul FCSB-ului: "Il vor si echipe din Rusia si Ludogorets!"

Noua senzatie din Liga 1 poate ajunge la CFR in aceasta iarna.

Mijlocasul italian al celor de la FC Botosani, Diego Fabbrini, este dorit de CFR Cluj! O spune chiar patronul celor de la Botosani, club cu care fostul jucator de la Udinese si Watford si-a prelungit contractul. FCSB s-a interesat si ea in aceasta iarna de Fabbrini, insa nu a facut o oferta.

"Exista un interes concret pentru Fabbrini. A fost si inca este un interes real si din Romania. Cred ca cei de la CFR Cluj. Nicio alta echipa din Romania nu ne-a intrebat in mod concret de Fabbrini. Mai sunt niste discutii cu o echipa din Rusia, cu Ludogorets.

Se discuta mult despre el pentru ca el e la final de contract. Bine, trebuie lumea sa afle ca de doua zile nu mai este la final de contract. Mai are inca un an contract cu noi. Am discutat cu el, cu impresarul, totul e ok.



Daca avem o oferta buna de la un club care vrea sa-l ia acum, trebuie sa plateasca pentru el. Daca orice alt club ii pune pe masa o oferta foarte buna din vara, si el nu vrea sa ramana la noi, eu n-am ce sa-i fac. Asta e intelegerea. Lucrurile pot fi schimbatoare, dar dimineata mi-a promis ca lucrurile sunt ok. Se simte bine aici, nu pleaca decat in vara, fara bani, sau acum, cu bani" a declarat Valeriu Iftime la Digi Sport.