Pustiul Ducan, UMILIT de comentator: "Ma intreb daca nu era mai bine sa fi jucat fara portar! Nu e vina noastra ca el a ales meseria asta!" Pustiul de 19 ani, desfiintat de Gradinescu

Comentatorii Look Plus Emil Gradinescu si Vlad Enachescu nu s-au ferit de cuvinte in comentariul meciului dintre Backa Topola si FCSB.

Erorile lui Ducan au adus reactii dure in special din partea primului dintre ei. Gradinescu a mers chiar pana la ideea ca lui FCSB i-ar fi fost mai bine 'fara portar' in Serbia! Gradinescu a facut o serie de comentarii cel putin rautacioase la adresa pustiului de 19 ani, aflat la debut. Dupa ce l-a 'iertat' in urma interventiei din prelungiri, in situatie de 1 contra 1 cu un adversar, Gradinescu si-a adus aminte de erorile lui Ducan in final si n-a avut cel mai prietenos ton.



Ce a spus Gradinescu despre Ducan in ultima parte a meciului:

La golul 5 al lui Backa Topola: Haide, Ducane! De ce stai pe linia portii? 5 goluri incasate, 3 dintre ele opera lui Ducan. Nu ne putem supara pe el, are doar 19 ani, e la primul meci oficial pentru FCSB, a scos un gol intr-o situatie 1 contra 1.

E un meci special, in conditii speciale, cu niste jucatori speciali. Acum... nici noi n-avem vreo vina ca Ducan a ales meseria asta de portar, chiar n-avem nicio vina. Ma intreb daca nu era mai bine sa fi jucat fara portar. Acum e prea tarziu.

De Ducan nu mai putem sa spunem nimic, cu el sau fara el e acelasi lucru.

La finalul prelungirilor: Stii de ce se bucura gazdele? Pentru ca la penalty-uri, n-avem nicio sansa. Cu Ducan in poarta, treaba e rezolvata.

Dialog cu Vlad Enachescu

Enachescu: Greu de crezut ca portarul nostru, tanar si cu erori astazi, poate sa ne ajute in vreun fel. Speranta moare ultima, stiti cum se spune.

Gradinescu: Speranta de doi bani! Am avut meciul in mana de atatea ori, am avut ocazia sa-l terminam. Erori inimaginabile in defensiva. Dar e un meci special, jucat in conditii speciale, cu niste jucatori trimisi in teren pentru ca nu exista altii valizi. Un meci intr-o situatie de urgenta, care se va incheia cu executarea loviturilor de departajare. Nu prea mai ai multe concluzii de tras. Nu poti sa zici ca transferurile au fost aiurea... COVID-ul a lovit grav de tot.



Comentand reluarea golului de 5-5: Fara portar, nu era gol!

La conferinta de presa de dupa joc, Mihai Pintili a vorbit despre Ducan intr-o cu totul alta nota: "Pe Ducan nu pot sa-l cert. Nici nu mai stiu la cate goluri a gresit, unul, doua sau la mai multe. La cate goluri au fost... e si greu sa le mai tii minte. E un copil. Ati vazut ca ne-a salvat la penalty-uri, asta e cel mai important. Acest meci il va ajuga in viitor, probabil, in cariera pe care si-o construieste."