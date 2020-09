BREAKING NEWS | CE LOVITURA! FCSB aduce PATRU jucatori de la Astra pentru visul calificarii in Europa League! Decizia de ULTIMA ORA luata de Gigi Becali

Din articol Revin jucatorii la Astra dupa meciul cu Liberec?!

FCSB este aproape sa transfere patru jucatori de la Astra Giurgiu.

Dupa cum WWW.SPORT.RO anunta astazi, FCSB a luat legatura cu oficialii Astrei Giurgiu pentru a incerca sa mai aduca jucatori.

Ros-albastrii au ca obiectiv principal calificarea in grupele Europa League, insa situatia actuala nu este favorabila. Cu o intreaga echipa infectata cu Covid-19 (13 jucatori depistati pozitiv), Gigi Becali s-a vazut nevoit sa ia masuri de urgenta.

Fotbalistii Astrei care au fost alesi sunt Mihai Radut (30 de ani, mijlocas), David Bruno (28 de ani, fundas dreapta), Daniel Graovac (27 de ani, fundas central) si Valentin Gheorghe (23 de ani, mijlocas dreapta), anunta Digi Sport.

Conform sursei citate, dupa duelul cu Slovan Liberec, cei patru jucatori s-ar putea intoarce la Astra, iar asta ar insemna ca nu vor mai putea prinde un nou transfer pe tot parcursul acestui sezon.

Potrivit aceleiasi surse, cei patru jucatori ar urma sa primeasca contracte pe un an cu FCSB, pentru a putea evolua cu Liberec, iar intelegerile ar urma sa fie reziliate dupa partida din Europa League. In final, fotbalistii se vor intoarce la Astra Giurgiu, sub comanda lui Bogdan Andone. Cu toate acestea, nu este exclus ca unii fotbalisti sa ramana la FCSB si dupa intalnirea cu Liberec.

Cei 13 jucatori ai FCSB-ului care sunt infectati cu Covid-19: Andrei Vlad, Andrei Miron, Iulian Cristea, Ovitiu Popescu, Ionut Vina, Darius Olaru, Andrei Pandele, Sergiu Bus, Alexandru Buziuc, Olimpiu Morutan, Marius Briceag, Florinel Coman si Vali Cretu.