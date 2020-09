BREAKING NEWS | Cum ar putea arata primul '11' al celor de la FCSB dupa ce intelegerea cu Astra a PICAT! Adi Petre nu prinde echipa nici macar acum!

FCSB a incercat sa aduca mai multi fotbalisti in ultimul moment pentru meciul cu Slovan Liberec.

Gigi Becali s-a lovit, insa, de mai multe refuzuri, atat din partea lui Mihai Capatana, cat si din partea celor 4 fotbalisti de la Astra.

Singurii jucatori care ar putea ajunge la FCSB in ultimul moment sunt Goran Karanovic (32 de ani, atacant) si David Caiado (33 de ani, mijlocas), pe care FC Hermannstadt i-ar fi cedat sub forma de imprumut pana la finalul acestui an.

Fotbalistii sunt in drum spre Bucuresti pentru a negocia ultimele detalii. FCSB mai are dreptul pana joi, la ora 15:00, sa legitimeze jucatori care sa o poata ajuta in duelul cu Slovan Liberec.

Daca acestia vor fi legitimati, primul 11 al "ros-albastrilor" pentru partida din turul 3 preliminar al Europa League ar putea arata astfel:

Straton - Pantea, Cana, Soiledis, Pantiru - Perianu, Tanase, Simion - Man, Karanovic, Caiado.

Pana la startul partidei cu Slovan Liberec, FCSB ar urma sa mai efectueze un nou set de teste pentru Covid-19. "Ros-albastrii" spera sa mai recupereze o parte dintre jucatorii depistati pozitiv saptamana trecuta.