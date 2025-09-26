Monumental! Ratarea campionatului în Hermannstadt - FC Argeș

Jair a avut șansa de a deschide scorul în minutul 36, dar a ratat incredibil cu toată poarta goală în față! S-a întâmplat în minutul 36, când brazilianul a fost servit excelent de Nana Antwi.
Fundașul împrumutat de la FCSB a luat acțiunea pe cont propriu, a trimis în centrul careului pe jos, mingea l-a depășit pe Lazar, iar Jair a pus piciorul cu toată poarta goală în față și a trimis în brațele portarului advers.
Vizibil frustrat, Jair a fost surprins de camerele TV, după această ratare, zâmbind amar. Nici celor de pe banca tehnică a lui Hermannstadt nu le-a venit să creadă.
Echipele de start:
- FC Hermannstadt: Căbuz - Căpușă, Karo, Selimovic - Antwi, D. Albu, Ivanov, Jair, K. Ciubotaru - Gjorgjievski, Neguț
- FC Argeș: D. Lazar - Borta, M. Tudose, Sadriu, M. Briceag - V. Rață, Sierra, Blagaic - Caio, Bettaieb, R. Moldoveanu
FC Argeș, una dintre revelațiile acestui sezon, se află pe locul 5, cu 19 puncte, la egalitate cu Dinamo și Rapid. În cazul unei victorii, piteștenii conduși de Bogdan Andone vor urca pe locul 2, la doar o lungime în spatele liderului Universitatea Craiova.
Ultimele confruntări dintre FC Hermannstadt și FC Argeș s-au desfășurat în sezonul 2022/2023 din Superliga. Au fost două victorii ale sibienilor, ambele pe teren propriu, și o remiză.