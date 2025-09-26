Monumental! Ratarea campionatului în Hermannstadt - FC Argeș

Jair a avut șansa de a deschide scorul în minutul 36, dar a ratat incredibil cu toată poarta goală în față! S-a întâmplat în minutul 36, când brazilianul a fost servit excelent de Nana Antwi.



Fundașul împrumutat de la FCSB a luat acțiunea pe cont propriu, a trimis în centrul careului pe jos, mingea l-a depășit pe Lazar, iar Jair a pus piciorul cu toată poarta goală în față și a trimis în brațele portarului advers.



Vizibil frustrat, Jair a fost surprins de camerele TV, după această ratare, zâmbind amar. Nici celor de pe banca tehnică a lui Hermannstadt nu le-a venit să creadă.

