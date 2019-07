Montini, pe picior de plecare de la Dinamo! Negoita isi freaca mainile si poate scoate un profit important! Cele doua echipe aflate in cursa pentru semnatura italianului

Mattia Montini (27 de ani) este pe cale sa o paraseasca pe Dinamo. Doua echipe se lupta pentru semnatura lui.

Mattia Montini, cel mai bun marcator din lotul lui Dinamo, ar putea sa nu mai prinda noul sezon al Ligii 1. El este dorit in Israel, dar si in Bulgaria. Maccabi Tel Aviv si Levski Sofia il doresc.

Autor a 13 goluri in tricoul lui Dinamo, in 23 de partide disputate in toate competitiile, Mattia Montini e ademenit de Maccabi cu un salariu bun. Israelienii sunt gata sa plateasca 800.000 euro in schimbul jucatorului sosit gratis la Dinamo.

Levski Sofia il vrea si ea pe Montini



Publicatia bulgara Sportal scrie ca Levski il doreste si ea pe Montini. Bulgarii si-au adus deja un atacant de la Rapid Viena, dar mai vor sa se intareasca in ofensiva. Pentru moment, suma de 800.000 euro ar putea fi considerata prea mare de Levski.

