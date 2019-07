Astana se teme de CFR Cluj! "Calificarea nu e jucata! Vor juca intr-un mod diferit, nu sunt calm la acest scor!". Ce a declarat antrenorul lui Astana

CFR Cluj a pierdut mansa tur din Kazahstan si risca sa fie eliminata inca din primul tur preliminar.

Astana a reusit sa invinga CFR cu 1-0, dar antrenorul formatiei din Kazahstan se teme in privinta returului si spune care au fost capitolele la care echipa sa a suferit.

"Finalul a fost normal. Am atacat, ne-am presat adversarul, sperand sa inscriem al doilea gol. Va spun ca mi-a placut finalul. Trebuie sa tinem cont de adversarul cu care jucam, la ce nivel se afla echipa. Este clar ca am inceput jocul cu multa precautie. Asta a fost sarcina. Am vrut sa jucam disciplinat, astfel incat mingea sa fie la noi. Strategia a fost buna. N-a fost suficienta claritate. Ati vazut cat de compact a fost adversarul. A trebuit sa caut solutii. La pauza am vorbit despre necesitatea de a ataca mai mult pe final si de a pune mai multa presiune. Este pacat ca am marcat un singurgol. Nu sunt calm la acest scor, mai ales ca exista un al doilea joc, in deplasare. Indraznesc sa spun ca adversarul va juca intr-un mod diferit. Ne asteptam la un meci care va fi mai dificil decat acesta", a declarat Roman Hryhorchuk la finalul partidei.

Dan Petrescu si-a laudat adversara dupa infrangerea cu 1-0. Postnikov a marcat unicul gol, in timp ce Omrani si Culio au ratat 2 ocazii uriase pentru campioana Romaniei.

"Rezultatul este cel care este. Tomasov e un jucator fantastic, Mayewski si-a ajutat foarte mult echipa. Astana are jucatori buni de atac. Rotariu a aratat bine azi.

Astana e in forma, pentru noi e abia al doilea meci oficial. Asa ca ne-a fost greu. Daca am fi marcat in prima repriza, poate am fi obtinut mai mult. in retur, vom depune mai mult efort ca azi pentru a ne califica.

Sa vedem in ce forma vom fi noi. Mai jucam si in campionat. Astana e favorita, 1-0 e un rezultat excelent pentru ei. Speram sa intoarcem rezultatul" ,a spus Dan Petrescu dupa partida

Partida retur de la Cluj va avea loc pe 17 iulie, de la ora 21.00. Castigatoarea acestei duble o va intalni in turul 2 preliminar al UEFA Champions League pe Hapoel Tel-Aviv.