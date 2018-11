Moment FABULOS la conferinta de presa a unei echipe din Liga 1! Primarul si-a prezentat noua achizitie in direct: o motocicleta de colectie: "Sa inceapa razboiul!" VIDEO

Primarul a urcat prima data pe motocicleta chiar inainte de conferinta de presa.

Conferinta celor de la Concordia Chiajna inaintea partidei din aceasta etapa contra celor de la Hermannstadt a fost precedata de un moment amuzant ce l-a avut in prim-plan pe primul Chiajne, Mircea Minea. Acesta a cumparat o replica a unei motociclete din timpul Razboiului Mondial iar cel de la care a cumparat-o a oferit o demonstratie chiar in parcare!

A venit apoi randul lui Minea sa urce pe motocicleta, fix cand Dorinel Munteanu se indrepta spre conferinta de presa. "Sa inceapa razboiul!" a fost mesajul primarului pentru antrenorul Concordiei.

"Pentru noi dupa infrangerea cu CFR acest joc este extrem de important. E un joc foarte, foarte greu, intalnim o echipa care in ultimele jocuri a castigat, a revenit sub comanda lui Miriuta de la o echipa care se batea la retrogradare si acum ne-a depasit.



Am incredere in echipa, am incredere ca vom obtine puncte suficiente in aceste 5 jocuri ca sa avem liniste de Sarbatori" a spus Dorinel Munteanu in conferinta de presa de astazi.