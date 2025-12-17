Aldo Serena, una dintre figurile emblematice ale istoriei nerazzurrilor, a analizat situația actuală a liderului din Serie A înainte de semifinala Supercupei Italiei. Fostul atacant a remarcat evoluția echipei sub comanda lui Cristi Chivu, pe care îl consideră un upgrade față de mandatul precedent.



Inter Milano se pregătește pentru meciul cu Bologna din semifinalele Supercupei Italiei, programat pe 19 decembrie. Cu echipa instalată pe primul loc în campionat (33 de puncte), atmosfera în tabăra milanezilor este una optimistă, însă Aldo Serena, care a îmbrăcat tricoul lui Inter în patru perioade diferite, atrage atenția asupra capcanelor unui astfel de meci eliminatoriu.



Serena a lăudat munca depusă de tehnicianul român pe banca tehnică. Fostul internațional italian a apreciat modul în care Chivu a gestionat tranziția și a impus o nouă identitate de joc.



„A fost bravo, pentru că a intrat în lumea Inter într-un mod delicat, aducându-și ideile puțin câte puțin, fără bulversări. Rezultatul este că astăzi Interul său, comparativ cu cel al lui Simone Inzaghi, este mai ofensiv, mai concret și mai puțin oscilant. Asta și grație unei varietăți de soluții în atac pe care Inzaghi nu o avea: cu patru atacanți interschimbabili există o calitate foarte ridicată în rotațiile ofensive”, a spus Aldo Serena, citat de fcinternews.it.



Avertisment înainte de Supercupă



Deși o vede pe Inter favorită certă la câștigarea trofeului, Serena avertizează că adversarul din semifinale nu trebuie subestimat. Bologna ocupă locul 6 în Serie A și a demonstrat că poate pune probleme granzilor.



„Inter este favorită, dar într-un meci eliminatoriu jucat într-un context climatic și ambiental inedit, cu o Bologna care atunci când prinde o zi bună știe să facă prestații formidabile, dacă aș fi în locul nerazzurrilor nu aș privi lucrurile atât de simplu”, a mai spus fostul jucător al lui Inter.

