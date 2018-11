Trei candidati pentru trofeul de cel mai bun fotbalist roman din 2018! Premiul pentru antrenorul anului nu va ajunge in Liga 1

Vezi aici care sunt candidatii!

Dintre Tatarusanu, Mitrita si Razvan Marin se va alege cel mai bun fotbalist roman din 2018! Tatarusanu e singurul dintre cei 3 candidati la titlul de fotbalistul anului, care n-a castigat niciun trofeu in 2018.

Mitrita a luat Cupa cu Craiova, iar Razan Marin cu Standard Liege.

Campion in Romania, Petrescu e favorit sa fie ales cel mai bun antrenor roman din 2018. Petrescu se bate cu Olaroiu si Boloni.

Radoi nu s-ar fi suparat ca trofeul de jucatorul anului sa ajunga la unul din pustii sai.

Ianis Hagi si Denis Man sunt la mare cautare, dar Radoi ii sfatuieste sa ramana in tara, pana la euro. Ca sa joace meci de meci.

"Sincer, eu sunt multumit de evolutiile lor in campionatul intern. Sa puna in plan secund partea financiara pentru ca in momentul de fata ei trebuie sa joace", spune Mirel Radoi.

Ianis are oferta de la Sevilla, iar Hagi l-ar putea vinde in aceasta iarna.

"E un jucator foarte talentat. A crescut din punct de vedere fizic si tactic, joaca intr-o echipa foarte buna", spune Bergodi.