MOMENTUL DE FURIE al unuia dintre cei mai buni jucatori din Liga 1: "Ce trebuie sa fac? Sa iau titlul mondial?" REACTIE VIOLENTA dupa anuntul finalului de an

2018 nu a fost cel mai bun an pentru fotbalul romanesc. Cel putin a doua parte a lui.

Nicio echipa de club nu s-a calificat in grupele unei competitii europene, iar nationala nu a fost prezenta la Campionatul Mondial din Rusia. Alexandru Mitrita, Razvan Marin si Ciprian Tatarusanu au fost nominalizati pentru titlul de cel mai bun fotbalist al anului.

Tucudean a luat foc cand a aflat. Atacantul CFR-ului spune ca el ar fi meritat sa castige, dar nu e nici macar pe lista.

"Eu merit sa fiu jucatorul anului! Am castigat campionatul, Supercupa si am fost golgheterul campionatului. Nici macar nu m-au nominalizat. Trebuie sa iau titlul mondial?", a declarat Tucudean in cadrul unei conferinte de presa.

Tucudean a castigat titlul de campion si Supercupa Romaniei alaturi de CFR Cluj. Tucudean se afla totusi pe lista pentru cel mai bun atacant al anului, alaturi de Mitrita si Puscas. Tucudean a fost si golgheterul sezonului trecut, la egalitate cu Gnohere.