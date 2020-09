Momcilovic si-a gasit echipa dupa plecarea de la FCSB! A semnat si a si jucat primul meci la noul club!

Marko Momcilovic (33 de ani) a ramas liber de contract in aceasta vara.

Fostul stelist si-a gasit repede un nou club. A semnat cu Radnicki Nis din Serbia! Momcilovic a debutat la noua sa echipa in jocul cu Backa Topola, chiar viitoarea adversara a FCSB din Europa League. Momcilovic a intrat in minutul 41 al jocului castigat de Radnicki Nis cu 3-1. Dupa victoria cu Topola, Nis e pe 4 in Serbia. Sezonul trecut, a terminat campionatul pe pozitia a 5-a.

Momcilovic a fost sub contract cu FCSB intre 2016 si 2020. In primele doua sezoane, fundasul stanga a fost om de baza, apoi s-a accidentat si a iesit de pe lista de favoriti a lui Becali. In ultimele doua sezoane, Momcilovic a prins 6 jocuri la FCSB.