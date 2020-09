Un fost jucator de la FCSB da de pamant cu echipa lui Gigi Becali: "Stiam ca sunt slabi! Astazi mai mult au vorbit"

FC Voluntari s-a impus in fata lui FCSB cu 2-1.

Dupa meci, Razvan Gradinaru, jucator crescut in academia FCSB-ului a vorbit despre victoria lui Voluntari in fata fostei sale echipe. Gradinaru a avut numai cuvinte de lauda la adresa antrenorului Mihai Teja.

"Am format grup bun cu Mister ne antreneaza si ne vorbeste exact ce trebuie. Vreau sa merg acasa sa petrec cu familia. Am petrecut in vestiar cele 3 puncte, suntem multumiti urmeaza meciuri mult mai grele ca acestea. I-am oprit prin unitatea grupului. Stiam avantajele lor si dezavantajele, asta am antrenat in fiecare zi Mister a antrenat exact ce defecte au ei, stiam ca sunt slabi pe contraatac. Am profitat de chestia asta.

Ce spun ei, e treaba lor. Astazi mai mult au vorbit. Mai mult se uitau la arbitraj decat sa joace fotbal. Mergem la Craiova increzatori, pentru ca venim dupa un parcurs foarte bun si asta ne motiveaza sa nu mai fim acolo jos cum am fost sezonul trecut, aucm e mult mai greu sa ramai in playout. Suntem o echipa mica putem face perofrmanta cu Mister. Am format o echipa buna", a spus Razvan Gradinaru.

Jucatorul in varsta de 25 de ani a jucat 3 sezoane in echipa ros-albastrilor. Dupa, el s-a transferat la Chiajna, Poli Iasi, iar acum evolueaza sub comanda lui Mihai Teja la Voluntari. Gradinaru a iesit campion al Romaniei cu FCSB in 2013-2014 si 2014-2015.