La pamant inainte sa joace cu FCSB! Au luat 8 goluri in ultimele doua meciuri si tremura inaintea meciului de Europa

Backa Topola (Serbia) este adversara FCSB-ului din turul al doilea preliminar al Europa League.

Daca FCSB a pierdut in ultima etapa de campionat cu 2-1 contra celor de la FC Voluntari, nici Backa Topola nu se poate lauda cu un parcurs mai bun. Sarbii au doar doua victorii din sapte meciuri in campionatul intern, acolo unde sunt abia pe locul 12. Topola traverseaza o forma proasta avand in vedere ca in ultimele doua meciuri de campionat, echipa a pierdut categoric cu 3-1 acasa contra Radniki si 5-0 cu Steaua Rosie Belgrad.

Backa Topola - FCSB se va juca pe 17 septembrie de la ora 22, invingatoarea jucand mai departe in turul III contra Riteriai (Lituania) sau Slovan Liberec (Cehia).

