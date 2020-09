Mai bine nu-l monitorizau! Bus, CRIZA la FCSB: ce s-a intamplat cu atacantul vedeta adus de la Gaz Metan in ultimul meci

Datele companiei de monitorizare InStat arata ca Bus, achizitia-vedeta a verii pentru FCSB, a fost la pamant in meciul cu FC Voluntari.

Varful de 28 de ani a jucat o repriza in partida de ieri, pierduta de stelisti cu 2-1.

In cele 45 de minute petrecute pe teren, Bus a jucat doar 6 mingi, n-a tras niciun sut si nu a castigat niciun duel. Bus a pierdut doua dintre cele 6 mingi jucate, iar in atac a avut o contributie invizibila. N-a dat vreun sut, vreo centrare sau vreo pasa care sa creeze pericol. Cifrele atacantului sunt prezentate de Gazeta Sporturilor: 0 recuperari, 0 deposedari, 0 dueluri aeriene castigate (din 3), 0 dueluri in atac (din 4) si 0 driblinguri (unul incercat).

La fel cum s-a intamplat aproape de fiecare data de la inceputul sezonului, Becali l-a inlocuit la pauza pe Bus cu Alex Buziuc. Fotbalistul adus de la Clinceni a atins balonul de 12 ori si a tras un sut pe poarta.

Adus gratis dupa ce acordul cu Gaz Metan i-a expirat, Bus a primit un salariu mare la FCSB, 150 000 de euro in primul an. Recompensa financiara se mareste in urmatorele sezoane ale intelegerii.