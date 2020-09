"Am batut o echipa mare! FCSB e echipa mare, are foarte multa calitate!" Ce spune Teja despre fosta lui echipa dupa ce a invins-o la Voluntari

Mihai Teja e primul antrenor care castiga in fata FCSB-ului in acest sezon.

Antrenorul lui FC Voluntari e incantat de atitudinea jucatorilor sai si spune ca FCSB 'e o echipa mare, cu multa calitate'. Teja a vorbit si despre kilogramele in plus ale lui Eric. In opinia antrenorului, ele nu exista. :)

"Nu ma revansez fata de nimeni, e meseria mea, e munca mea. Baietii au avut atitudine, determinare, am jucat cu o echipa mare. Ma bucur ca baietii au inteles mesajul meu. Ei sunt eroii a tot ce se intampla, muncesc bine la antrenament, ma bucur pentru ei. Am intalnit o echipa cu mare calitate, am castigat, iar punctele sunt importante pentru noi. Mai e mult de munca, mai sunt multe meciuri, dar ne ajuta la moral si la incredere victoria de azi.

Nu vreau sa vorbesc de fisurile din jocul FCSB. Au avut 3 meciuri castigate cu 3-0, stiam ca putem sa castigam cu agresivitate si determinare. Le multumesc jucatorilor, sper sa ramanem cu picioarele pe pamant. Sper sa nu mai avem emotiile din ultimii ani la Voluntari. Majoritatea jucatorilor au jucat foarte bine azi, Costin, Bortoneanu, Voinescu. Ma bucur ca ma reusit sa-i debutam, ca fac parte din lotul nostru. Ma bucur pentru ei.

Eric a facut azi un joc extraordinar, a alergat foarte mult. E un om foarte important pentru echipa noastra, are experienta, tehnica, inteligenta. Nu are tesut adipos, are musculatura mare si puternica, probabil de aceea se spune ca e mai gras. El e foarte bine, e in kilogramele lui, a facut fata la o echipa de Europa League. Are foarte multa calitate, de aceea l-am si adus aici. Sper sa aiba aceleasi evolutii si in continuare", a spus Teja la Digisport.