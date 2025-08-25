Elevii lui Elias Charalambous au început bine meciul. Au avut o șansă bună de a înscrie în prima parte, din Juri Cisotti, dar piteștenii au rezolvat meciul în repriza secundă. Adel Bettaieb a marcat pentru 1-0, iar Mihai Popescu a rezolvat meciul în minutul 88, după ce a deviat în propria poartă o minge aruncată în careu de Robert Moldoveanu.



Mihai Stoica, managerul general al echipei, s-a arătat rezervat când a fost întrebat despre comparația cu liderul Universitatea Craiova. După această etapă, diferența dintre FCSB și prima clasată este de 14 puncte!



De altfel, și specialiștii o dau pe Universitatea Craiova drept favorită după startul lansat de sezon din Superligă.



Mihai Stoica: ”Ar fi o neobrăzare să vorbim noi”



„Nu este aceeași situație ca anul trecut. Craiova nu avea 19 puncte după primele 7 etape, iar la cum arată, la câtă încredere au luat... Ce nu i-a omorât în prima etapă, de la 3-0 cu UTA, uite că i-a făcut mai puternici.



Au întors în prelungiri cu U Cluj. Parcursul din Europa, cu excepția meciului de la Trnava, a fost fără cusur. Craiova are jucători buni și un lot echilibrat. Anul trecut nu a arătat atât de bine. Era și Mitirță, e adevărat. A ieșit la rampă Baiaram, care este un jucător foarte bun.



Vreau să meargă în grupe, indiscutabil, dar mi-e jenă să vorbesc despre duelul dintre echipa aflată pe loc de baraj și cea care se este pe primul loc, detașat. Să vorbească alții, poate Rapid, ar fi chiar o neobrăzare să vorbim noi”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.



FCSB a ajuns la cinci etape la rând fără succes în campionat. Singura victorie înregistrată în actuala ediție a Ligii 1 a fost pe 19 iulie. FCSB a învins atunci Petrolul Ploiești, scor 1-0, în deplasare.



După șapte etape disputate din sezonul regular, FCSB se află pe locul 13, cu cinci puncte. Tot atâtea puncte are și CFR Cluj. Ardelenii au suferit și ei un eșec în această rundă, pe terenul Oțelului Galați, scor 1-4.

