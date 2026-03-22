Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a creat un clasament atipic al play-off-ului, lăsând marile rivale din Capitală pe ultimele locuri.

FCSB evoluează în acest sezon în play-out, astfel că oficialii clubului privesc lupta pentru titlu de la distanță. Întrebat despre preferințele sale, Mihai Stoica a oferit un scenariu inedit pentru fruntea clasamentului, susținând-o pe U Cluj pentru câștigarea trofeului, decizie motivată de prezența lui Alexandru Chipciu în lotul echipei pregătite de Cristiano Bergodi.

Surprize în topul preferințelor

Oficialul FCSB a detaliat modul în care ar dori să se termine actuala stagiune, explicând raționamentul din spatele fiecărei alegeri pentru primele clasate.

„Fără să mă gândesc prea mult, aș zice, campioană Universitatea Cluj, pentru Chipciu, dar nu numai pentru el. Chiar dacă sunt înfrățiți cu Dinamo și ne dușmănesc, nu are importanță. Pe locul 2, FC Argeș, e Bogdan Andone, chiar dacă ne-au luat 6 puncte, dar oamenii ni le-au luat pe bune. Pe 3, CFR, chiar dacă am avut și am așa un ‘beef’ cu Pancu, am prieteni acolo, Bilașco, Neluțu, pe care îl știu de 20 de ani.

Nu m-ar deranja foarte tare chiar să câștige CFR campionatul, pentru Neluțu, la câți bani a băgat acolo. Pe 4 ar fi Craiova, vorba unui prieten, care a zis: 'Lasă, bă, să câștige Craiova, că acolo e bucuria pe plan local'. Iar, mai departe, concitadinele aș dori să nu aibă șanse la titlu, recunosc. Dacă îmi pune cineva pistolul la tâmplă și îmi spune: 'Trebuie să alegi între Dinamo și Rapid', îi spun 'Trage!'”, a transmis Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

Cum arată clasamentul în Superliga

U Cluj conduce play-off-ul cu 33 de puncte. Formația ardeleană se află la egalitate de puncte cu ocupanta locului secund, Universitatea Craiova. Podiumul real este completat de Rapid București, cu 31 de puncte.

Restul clasamentului este completat de CFR Cluj, pe patru, cu 30 de puncte, urmată de FC Argeș pe locul cinci, cu 28 de puncte, în timp ce Dinamo ocupă ultima poziție din play-off, cu 26 de puncte.