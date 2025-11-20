MM Stoica, reacție radicală după ce a auzit de noua lege a sportului: „Ăsta e noul interesul acum?!” + Ce a spus Victor Angelescu

Mihai Stoica a vorbit despre această lege care a fost votată miercuri, 19 noiembrie, și a mărturisit că nu este de acord cu această inițiativă pentru că jucătorii români sunt scumpi.

Formațiile din România care nu se vor supune acestei legi vor fi amendate cu sume între 500.000 de lei şi 1.000.000.000 de lei și vor avea probleme financiare serioase.

„Românii sunt mai scumpi ca diamantele din Africa de Sud. Deja ne-ai creat un handicap cu regula u21, acum, mai vii cu o chestie să ne faci mai slabi, ăsta e noul interesul acum?!”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Victor Angelescu a fost de acord cu oficialul FCSB-ului în privința acestei legi.

„Din punct de vedere naţionalist nu sună rău, joci cu români pentru naţională, dar din punct de vedere legal nu cred că e ok, am vorbit cu mai mulţi avocaţi nu pare că poate să treacă ca lege, mai multe cluburi o vor ataca, nu ştiu cum putem adopta aşa ceva. Nu poţi să nu permiţi dreptul la muncă la un străin. Plus că MM abia a fost în Portugalia să vadă nişte jucători să vedem dacă îi mai ia (n.r râde).

Noi în mare parte am respectat, dar eu zic ce face o echipă precum Oţelul?! Tu i-ai luat jucătorii ăia pe 2-3 ani, ce faci cu ei? Nu ai români, ce faci cu ei?! Ne ducem în jos cu cheştiile ăstea!”, a spus Victor Angelescu pentru aceeași sursă.

