CRAIOVA - FCSB: "Vericule, esti gata de marele meci?" Mesajul Universitatii cu cateva ore inainte de derby

Craiova si FCSB se intalnesc de la 21:00 pe noul Ion Oblemenco!

Meciul dintre Universitatea Craiova si FCSB este sold out inca de joi! Sunt 30.000 de suporteri asteptati, iar clubul oltean a pregatit un mic ghid pentru oamenii care vin pe stadion. Si FCSB va avea sustinere de aproximativ 250 de suporteri.

CRAIOVA - FCSB. INFORMATII PENTRU SPECTATORI

➖ Vremea este perfecta cu 23 de grade la ora meciului, fara sanse de precipitatii

➖ NU se mai gasesc bilete la meci, avem sold-out de joi

➖ Dress-code obligatoriu in alb, albastru sau negru, cu tot arsenalul din dotare: steaguri, fulare, esarfe etc.

➖ Ii incurajam pe baieti pe tot parcursul meciului pentru o victorie memorabila

➖ Fan-zone-ul va incepe de la ora 17:00 pe esplanada stadionului

➖ Portile stadionului se deschid la ora 19:00

➖Va recomandam sa veniti din timp la stadion pentru a evita eventualele cozi de la intrare

➖ Traficul va fi restrictionat in jurul stadionului incepand cu ora 18:00

➖ Abonatii Tribunei I care nu si-au preschimbat abonamentele au o casa speciala la Sala Polivalenta, orele 17:00 - 20:00

➖ Vericule, esti gata de marele meci?

Andrei Ivan, revenit dupa aventura din Rusia si Austria, le-a transmis un mesaj fanilor in ziua partidei.

"Sunt nerabdator sa simt din nou ca jucator al Craiovei atmosfera creata de fanii de pe Ion Oblemenco", a scris Ivan.