Pe locul doi se află ”U” Cluj cu 39 de puncte, iar podiumul este completat de CFR Cluj cu 37 de puncte. Dinamo ocupă poziția a patra cu 34 de puncte, Rapid e pe cinci cu 32 de puncte, iar FC Argeș e ultima cu 30 de puncte.
Mai sunt patru etape de disputat din play-off-ul Superligii României, iar favorită rămâne echipa pregătită de Filipe Coelho să câștige campionatul, având în vedere că are trei puncte în plus față de ”șepcile roșii”.
Ciprian Marica a numit favorita la titlu: ”Au toate atuurile să câștige”
Pe Universitatea Craiova mizează și Ciprian Marica, fost internațional român, care a explicat că echipa de pe ”Ion Oblemenco” are toate atuurile să se impună în finalul actualei stagiuni.
”Pare că au toate atuurile să câștige, dar nu e totul jucat”, a punctat Ciprian Marica pentru Pro TV și Sport.ro.
Ce urmează pentru Universitatea Craiova
Oltenii mai au patru meciuri în play-off-ul Superligii României și finala Cupei României cu ”U” Cluj, programată miercuri, 13 mai, de la ora 20:00. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.
Până atunci, Craiova le va întâlni pe Dinamo (duminică, 3 mai, 21:00), pe ”Ion Oblemenco” în Bănie, și pe CFR Cluj (vineri, 8 mai, ora 21:00), în deplasare pe ”Constantin Rădulescu”.
După finală, formația dirijată de Filipe Coelho le va înfrunta pe ”U” Cluj (~16 mai) acasă și pe Rapid (~23 mai) în deplasare, pe Giulești.