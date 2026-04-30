Ciprian Marica a numit favorita la titlu: ”Au toate atuurile să câștige”

Mai sunt patru etape de disputat din play-off-ul Superligii României, iar favorită rămâne echipa pregătită de Filipe Coelho să câștige campionatul, având în vedere că are trei puncte în plus față de ”șepcile roșii”.

Pe locul doi se află ”U” Cluj cu 39 de puncte, iar podiumul este completat de CFR Cluj cu 37 de puncte. Dinamo ocupă poziția a patra cu 34 de puncte, Rapid e pe cinci cu 32 de puncte, iar FC Argeș e ultima cu 30 de puncte.

Pe Universitatea Craiova mizează și Ciprian Marica, fost internațional român, care a explicat că echipa de pe ”Ion Oblemenco” are toate atuurile să se impună în finalul actualei stagiuni.

”Pare că au toate atuurile să câștige, dar nu e totul jucat”, a punctat Ciprian Marica pentru Pro TV și Sport.ro.

Oltenii mai au patru meciuri în play-off-ul Superligii României și finala Cupei României cu "U" Cluj, programată miercuri, 13 mai, de la ora 20:00.

Până atunci, Craiova le va întâlni pe Dinamo (duminică, 3 mai, 21:00), pe ”Ion Oblemenco” în Bănie, și pe CFR Cluj (vineri, 8 mai, ora 21:00), în deplasare pe ”Constantin Rădulescu”.

După finală, formația dirijată de Filipe Coelho le va înfrunta pe ”U” Cluj (~16 mai) acasă și pe Rapid (~23 mai) în deplasare, pe Giulești.