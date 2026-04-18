Deși a fost un om de bază pentru campioana României de la transferul său, apărătorul sud-african a pierdut recent contactul cu primul „11”. Președintele Consiliului de Administrație al clubului a explicat că hotărârea noului tehnician are la bază un cumul de factori, incluzând atât randamentul sportiv actual, cât și o problemă de ordin medical.

Probleme medicale și concurență la antrenamente

Oficialul bucureștenilor a subliniat clar că absența jucătorului nu reprezintă o sancțiune disciplinară. Concret, fundașul se confruntă cu o afecțiune la menisc care necesită o intervenție chirurgicală, procedură pe care fotbalistul o respinge în acest moment. Pe lângă această situație incertă a genunchiului, Ngezana a fost depășit la ședințele de pregătire de ceilalți colegi din defensivă.

„Nu e pedepsit. Mirel face echipa în funcţie de cum se prezintă jucătorii la antrenamente. Din câte am înțeles până acum, e mai important cum se prezintă în cursul săptămânii la antrenament decât cum au jucat. Se antrenează ceilalţi mai bine decât el, arată mai bine”, a transmis Mihai Stoica, potrivit Orangesport.

Referitor la complicațiile medicale, conducătorul a detaliat poziția clubului: „El e accidentat! Refuză să se opereze, să vedem când va juca, dacă va juca, dacă va rezista genunchiul şi va fi foarte bine”.

Adus în vara anului 2023 de la Kaizer Chiefs în schimbul a 600.000 de euro, Siyabonga Ngezana a adunat 104 apariții oficiale în tricoul roș-albastru. În stagiunea curentă, a evoluat în 32 de partide în toate competițiile, trecându-și în cont un gol și o pasă decisivă. Jucătorul sud-african este legat contractual de gruparea bucureșteană până în 2027.