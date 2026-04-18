Primăria Municipiului București a anunțat că se scumpește chiria pe Arena Națională. Mihai Stoica a reacționat imediat și a explicat ce înseamnă această scumpire pentru FCSB.

Mihai Stoica, verdict clar după scumpirea chiriei pe Arena Națională

Președintele Comisiei de Administrație de la FCSB a fost întrebat care vor fi consecințele pentru roș-albaștrii în urma acestei decizii.

MM Stoica a explicat faptul că FCSB va continua să joace pe Arena Națională, iar singurul moment în care campioana României va merge să joace în „Ghencea” va fi când cel mai mare stadion al țării va fi ocupat cu spectacole.

„În semn de protest, nu o să merg la niciun concert. S-a mărit prețul, dar sunt concerte. Crezi că este atât de important că de la 35.000 de euro plătim 42.000 de euro?

Mergem în Ghencea când nu putem să jucăm pe Arena Națională. Acum, dacă pui 300.000 de euro pe meci probabil o să mergem în Ghencea.

Sper ca domnul primar să ne pună 20% în plus și dacă merge încă 20%, și încă 20%, să se ajungă la...”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport

Gigi Becali, cu gândul la baraj: ”Asta mă interesează”

Declarația lui Becali nu i-ar fi picat bine lui Rădoi, care ar fi decis să plece la finele acestui sezon. Oricum, acesta ar avea și o ofertă avantajoasă din zona Golfului.

Până atunci, patronul campioanei este interesat de obiectivul fixat inițial: calificarea în preliminariile Conference League. Dacă ar ajunge în grupa principală a competiției în sezonul următor, Becali ar putea obține alte sume impresionante din partea UEFA, așa cum s-a întâmplat în ultimii doi ani.

„Pe mine mă interesează un singur meci, ăla de baraj. Când va fi, atât. În rest, nu mă mai interesează nimic de fotbal”, a spus Becali, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

FCSB ocupă locul doi în play-out, cu 30 de puncte după patru etape. Primul loc este ocupat de UTA, cu 31 de puncte, dar echipa lui Adrian Mihalcea nu deține licența UEFA și nu poate evolua în sezonul următor din cupele europene.

În următoarea rundă din play-out, FCSB va juca în deplasare cu Farul Constanța, echipă care tocmai l-a numit pe Flavius Stoican în funcția de antrenor principal, după demisia lui Ianis Zicu..