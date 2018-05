MM il face PRAF pe Lovin: "Vorbeste cam mult, il denigreaza pe Dica!" Ce se intampla cu Budescu

MM Stoica il ataca pe Florin Lovin, agentul lui Budescu si Alibec.

Florin Lovin e pus la zid de oficialul FCSB, care considera ca impresarul jucatorilor comenteaza prea mult deciziile lui Dica.

Alibec a fost pus pe lista de transferuri din cauza unui scandal cu Dica, in timp ce Budescu ar vrea sa plece dupa ce a fost schimbat de mai multe ori rezerva in partidele importante de pe finalul de sezon.

Lovin a anuntat ca Alibec vrea sa plece la o echipa care sa il relanseze.

"Am vorbit cu Denis, sunt multe lucruri pe care nu le pot spune. E clar ca a fost ceva schimb de replici. Din ce stiu eu, el nu a jignit. A fost un schimb de vorbe care s-a soldat cu scoaterea lui Denis din lot. Pe mine ma surprinde putin lucrul asta, pentru ca in ultimele saptamani chiar am vazut un cu totul alt Alibec. Si la meciuri nu l-am mai vazut cu mainile pe sus sau sa se certe. A inteles niste lucruri. Chiar vorbeam cu el si imi spunea ca ar vrea sa plece la o echipa unde sa-si regaseasca placerea de a juca fotbal. Se lasa si de fumat, si de toate", a declarat impresarul atacantului, pentru TelekomSport.

Lovin il denigreaza pe Dica, acuza MM Stoica.

"Lovin ar trebui sa vorbeasca atunci cand e martor la ce se intampla la noi. Nu stie Florin Lovin ce e la noi. Varianta adevarata o stim noi, discutia a fost in fata echipei, au fost toti jucatorii prezenti. E un subiect pe care nu-l mai discutam in presa, masurile se vor anunta. Nu e o problema care sa prezinte prioritate in acest moment. Masurile vor fi anuntate intr-un comunicat oficial.

Florin Lovin, daca se erijeaza in purtatorul de cuvant al jucatorilor, nu ma intereseaza. Dar are tupeul sa-l denigreze pe Dica. Vorbeste cam mult Florin Lovin si face cam putin. Ar trebui sa-si reprezinte jucatorii gasindu-le contracte, sa discute cu Argaseala. Budescu e sub contract cu noi, nu am cunostinte de interesul altora. Daca va pleca la CFR, probabil voi afla ultimul", a declarat Mihai Stoica la Digi Sport.