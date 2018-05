Scandal HALUCINANT chiar inainte de meciul decisiv cu FCSB! Un jucator de la Astra le-a furat banii coechipierilor si le-a copiat cardurile! Ce si-a cumparat apoi

Un jucator de la Astra este acuzat de niste fapte cu adevarat incredibile!

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Atacantul camerunez al celor de la Astra Giurgiu, Anatole Abang, este acuzat ca a furat 1.100 de lei din portofelele coechipierilor dupa antrenamentul de marti, anunta Gazeta. Abang ar fi copiat apoi datele de pe cardurile a doi coechipieri si a inceput sa cheltuiasca sume uriase!

Abang si-ar fi cumparat online folosind cardurile colegilor ceasuri de 4.000 de euro, bilete de avion si haine de lux! In telefonul lui Abang au fost descoperite fotografii facute de jucator cu cardurile colegilor. Victimele furtului au facut plangere la Politia din Ploiesti!

"E treaba noastra aici in club. Acum suntem in asteptare, sunt doar niste discutii. Totul a ramas in cadrul clubului, insa vor fi facute niste investigatii. Dar nu vreau eu sa discut pe aceste teme, eu am treaba cu echipa, ma gândesc la meciul urmator" a declarat Gheorghe Multescu pentru Gazeta.