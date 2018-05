FCSB poate ramane fara titlu dupa infrangerea de la Iasi! Qaka vrea razbunare: "Pentru Champions League am ales FCSB"

"Am venit la FCSB ca sa joc in Champions League" - spune Chaka, al 3-lea albanez din istoria clubului. Asteapta o minune in ultima etapa.



Qaka a semnat pe 5 ani cu FCSB, unde va purta numarul 92. Albanezul de nationala va castiga 150 de mii de Euro pe an.

"Am semnat cu cea mai buna echipa din Romania si sunt foarte foarte fericit"

"Are o clauza de reziliere pe care am negociat o cu el si cu care am fost de acord ! 20 de milioane!", spune Valeriu Argaseala.

FCSB ar fi fost favorita la titlu daca nu pierdea la Iasi, de unde a venit Qaka. Dica a fost anuntat ca ramane chiar daca pierde titlul.

"Este mult mai greu ca antrenor sa lucrezi cu domnul Becali, eu am fost doar jucator acolo, stiu ca Nicoale Dica are o presiune foarte mare", comenteaza Dorin Goian.