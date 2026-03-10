Tehnicianul a luat parte marți seară la o conferință de presă în care a vorbit despre viitorul pe termen scurt al echipei.

Thomas Neubert, OUT de la FCSB

Rădoi va fi antrenorul roș-albaștrilor până în vară, atunci când va pleca la un club din afara României pentru un salariu uriaș.

La FCSB, Mirel Rădoi a venit cu tot stafful compus din secunzii Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu, antrenorul cu portarii, Robert Tufiși, preparatorul fizic, Horațiu Baciu, și analistul video, Denis Rădoi.

Astfel, Thomas Neubert, preparatorul fizic care s-a ocupat de gruparea patronată de Gigi Becali în ultimii ani nu va mai colabora cu Mirel Rădoi. Conform Digi Sport, preparatorul fizic a semnat deja rezilierea contractului.

În privința lui Marius Popa, antrenorul cu portarii, acesta a fost ”retrogradat” și va pregăti o grupă din academia roș-albaștrilor.

„Am venit cu staff-ul meu. Clubul va decide dacă va fi nevoie de ei la juniori sau în alte departamente. Momentan, am venit cu echipa mea”, a declarat Rădoi la conferința de presă.