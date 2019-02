Mitrita isi ia ramas bun de la fanii Craiovei! Anuntul facut de Universitatea: ce se va intamplat inainte de derby-ul cu CFR Cluj de duminica

Alex Mitrita a fost prezentat deja la New York City FC.

Lovitura de start in derby-ul etapei din Liga 1 va fi data de Alex Mitrita! Acesta a fost vandut in aceasta iarna de Universitatea Craiova la New York City FC pentru 9.1 milioane de dolari si urmeaza sa-si ia ramas bun de la colegi si de la fanii Universitatii Craiova.

Inainte de partida cu CFR Cluj va avea loc un moment special, Mitrita urmand sa-i predea banderola de capitan al Universitatii lui Nicusor Bancu. Mitrita va da apoi lovitura de start.

Duelul dintre Universitatea Craiova si CFR Cluj va avea loc duminica de la ora 20.00.