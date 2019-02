"Am avut emotii mai mari ca tine!" Mesajul SPECIAL transmis de Baluta dupa anuntul OFICIAL al transferului lui Mitrita in MLS | FOTO

New York City FC a anuntat oficial transferul lui Alexandru Mitrita.

Alex Baluta a tinut sa-l felicite pe fostul sau coechipier si prieten, Alexandru Mitrita, pentru transferul in Statele Unite si a facut asta printr-o serie de poze publicate pe contul sau de Instagram, alaturi de un mesaj special.

"Felicitari fratior geaman pentru tot ceea ce ai realizat pana acum si-n special pentru acest transfer pe care il meriti pe deplin. Am avut emotii mai mari ca tine cand am citit, stiu cat ai muncit si cat suflet ai pus in fiecare zi, ma bucur din suflet pentru tine si iti doresc mult succes, multe reusite, iar la vara sa sarbatorim impreuna realizarile! #idol #al #Olteniei", a scris Baluta pe contul sau de Instagram.

Alexandru Mitrita a fost anuntat oficial luni de clubul New York City FC.

Transferul-record al Craiovei aduce in Liga 1 o suma uriasa! CSU incaseaza 8 milioane de euro in schimbul lui Mitrita.

Atacantul de 23 de ani, adus pentru numai 800 000 de la Pecara acum un an, va castiga si el bine in America. Seicii care controleaza clubul, aceeasi cu cei din fruntea lui Manchester City, ii dau un salariu de peste un milion de dolari!

Mitrita ia bani si din suma uriasa primita de Craiova. Are un procent asigurat din clauza de reziliere, la fel ca Pescara. Italienii se aleg cu 1,6 milioane in urma oficializarii afacerii.