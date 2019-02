Mitrita i-a cucerit deja pe americani! Reactia antrenorului lui New York City: "Suntem foarte fericiti ca l-am adus! Stiu ca va fi un lider in atac!"

Alexandru Mitrita a semnat cu New York City FC si a fost prezentat oficial in aceasta seara la echipa din Major League Soccer.

Domenec Torrent, antrenorul celor de la New York City FC, este incantat de venirea romanului si da asigurari ca Mitrita isi va gasi rapid locul in echipa. Faptul ca este un jucator polivalent il va ajuta pe Mitrita sa se impuna ca titular.

"Suntem foarte fericiti ca am semnat cu Alexandru Mitrita, pentru ca a fost unul dintre obiectivele noatre in intersezon. Reprezinta o solutie dinamica si versatila in ofensiva noastra, deoarece poate juca in mai multe sisteme. Alexandru a avut un an extraordinar in Romania, unde a inscris foarte multe goluri si a aratat ca e foarte periculos in duelurile unu la unu. E un jucator cu multa experienta in Europa, pentru ca a jucat la nivel inalt in Romania si Italia. Stiu ca va veni la New York si va fi un lider in atacul nostru", a declarat Domenec Torrent.

Mitrita a semnat un contract valabil pe 4 ani si va castiga, progresiv, intre 1,2 si 1,8 milioane de euro pe sezon. Craiova primeste 7,4 milioane de euro in schimbul lui Mitrita.

