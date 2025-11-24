De la puștiul pentru care Gigi Becali cerea 50 de milioane de euro în 2022, „Tavi” a ajuns acum să fie scos la pauză și criticat dur de patron. Iar Dumitru Dragomir, unul dintre cei care l-au lăudat constant în trecut, a oferit acum cel mai dur verdict de până acum.

Dragomir, profeție sumbră pentru Octavian Popescu

Fostul șef al LPF nu s-a ascuns după cuvinte și spune că, dacă rămâne la FCSB, Popescu riscă să se piardă complet din fotbalul mare.

Dragomir e convins că factorul psihologic îl trage pe Tavi în jos la FCSB și că presiunea din club îl blochează total, motiv pentru care are nevoie urgentă de un restart într-un mediu nou.

„George Popescu, la orice echipă pleacă, se face jucător de peste 10-15 milioane de euro. Oriunde pleacă! Și dacă se duce la Craiova acum sau la o altă echipă din Europa, se face jucător tare. Dacă mai joacă la FCSB, într-un an nu mai auzi de el!”, a spus Dumitru Dragomir la Fanatik.

FCSB este singurul club de seniori la care „Tavi” a evoluat până la redactarea acestui articol. Winger-ul se poate lăuda cu 202 meciuri în tricoul roș-albastru, 25 goluri marcate și 25 pase decisive livrate.

