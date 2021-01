"Mister Gigi a facut ceva interesant. Mi-a dat acum un mesaj si m-a intrebat asta!" Ce i-a zis Becali lui Ilie Dumitrescu in timp ce era in direct

Ilie Dumitrescu e incantat de jocul oamenilor de atac de la FCSB, dar spune ca echipa are nevoie de intariri chiar daca e prima in Liga 1.

Dumitrescu ii cere lui Becali sa investeasca pentru aducerea unui atacant si a doi fundasi centrali. Analistul TV a primit un mesaj de la patronul FCSB in timp ce facea comentarii in direct dupa partida cu Voluntari. "Pe care din aia 6 din fata sa-i scoti, Ilie?" - i-a scris Becali.

"Mister Gigi Becali a facut o chestie interesanta in ultimii 5 ani. Dar il anunt acum ca are nevoie de un atacant si de doi fundasi centrali. Mi-a dat acum un mesaj si m-a intrebat pe care dintre cei 6 din fata sa-i scoata. Pe care? Trebuie sa sacrifici ceva! Sunt momente cand ai nevoie de numar 9! Si Real Madrid are atatia in fata, acolo, si joaca totusi cu Benzema. La Bayern sunt atatia in atac si totusi e Lewandowski! Sunt momente cand iti trebuie 9, e clar!", a spus Dumitrescu la Digisport.

In acest moment, FCSB nu are niciun atacant senior in lot, dupa ce s-a despartit de Bus. In criza de varfuri, stelistii l-au adus pe pustiul Fulga (16 ani) de la Academie.