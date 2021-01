L-a vandut in Coreea de Sud, dar il asteapta INAPOI la FCSB! Ce i-a spus Becali lui Bus inainte sa plece de la echipa

Sergiu Bus (28 ani) nu a convins la FCSB, iar la jumatate de an de la transfer va pleca in Coreea de Sud.

Atacantul pe care Gigi Becali l-a adus in vara, liber de contract, de la Gaz Metan Medias s-a inteles cu Seongnam FC, club din Coreea de Sud. Coreenii ii platesc 300 000 de euro patronului FCSB in schimbul lui Bus.

Fotbalistul nu a reusit sa confirme in tricoul ros-albastrilor si sa inscrie golurile pe care Becali le astepta, motiv pentru care s-a decis sa il lase sa plece. Cu toate astea, finantatorul a luat legatura cu Bus inainte sa plece si i-a transmis ca il asteapta inapoi la FCSB, anunta impresarul atacantului, Florin Apostu.

"Chiar i-a transmis Gigi Becali ca il asteapta dupa ce castiga cateva milioane acolo, il asteapta inapoi la FCSB. E clar ca Sergiu merita mai mult la FCSB, e incontestabil lucrul acesta.

E clar ca Sergiu nu a trecut prin cea mai buna perioada a lui la FCSB, are doar doua goluri marcate in 11 partide. Seongnam il urmareste din vara, cand am discutat, ei au vrut sa il achizitioneze si vara trecuta.

Au asteptat prea mult, la fel cum a facut si Legia Varsovia, la fel cum a facut si CFR Cluj. Si atunci am semnat cu FCSB, iar acum iata ca am reusit sa ii conving sa plateasca si o suma de transfer importanta pentru Sergiu. Salariul pe care il va avea acolo este mult peste ceea ce poate sa plateasca o echipa din Romania si as spune chiar din aceasta zona a Europei", a spus Florin Apostu pentru Telekom Sport.

Sergiu Bus a fost integralist in doar doua meciuri din cele 11 jucate in toate competitiile pentru FCSB in acest sezon. Cu toate astea, atacantul a reusit sa inscrie doar de doua ori si sa ofere o singura pasa de gol.