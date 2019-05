"Ce, sunt PROSTUL FAMILIEI?!" Miriuta, FURIOS dupa dezastrul de la Hermannstadt! "Daca retrogradam, suntem toti niste prosti! A fost JAPCA pe fata"

Miriuta e suparat din cauza arbitrajelor de care a avut parte echipa lui in ultimele partide.

"E japca pe fata" - acuza Miriuta. Antrenorul Sibiului cere masuri urgente din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

"La ultimele meciuri a fost japca! Adversarii, dupa meciuri, ne ziceau ca-si cer scuze. Si Nistor a zis ieri dupa meciul lui Dinamo ca am avut penalty-uri neacordate. N-am zis niciodata nimic, dar acum e japca! Am avut cu Calarasi, cu Botosani! Imi asum greselile facute de echipa. Trebuie s-o scoatem la capat. Nu stiu daca voi continua din vara, nu discutam de asa ceva. Imi doresc sa ramana echipa in prima liga.

Important e sa ramana echipa in A, ce se intampla cu Miriuta din vara e mai putin important. M-am saturat de calcule. Suntem la mana noastra. E care pe care. Daca nu vom reusi sa luam 4 puncte in ultimele doua meciuri, inseamna ca Miriuta e prost, jucatorii sunt prosti. Suntem slabi si mergem cu totii acasa. Imi doresc sa fiu arbitrat corect! Gaman m-a rupt in doua. Ce, sunt prostul familiei? Cer sa fiu arbitrat corect. Hategan nu mi-a dat doua penalty-uri.

N-am cum sa nu ma prezint la meci, ca-s antrenor. Ce se intampla e golaneala deja! Se decide retrogradarea si afecteaza munca unor oameni. Nu vreau sa ma ajute arbitrii. Vreau sa ne lase!", a spus Miriuta la PRO X.