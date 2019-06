Miriuta a REFUZAT sa plece, desi primise un contract DUBLU! AICI LIVE: U CLUJ - HERMANNSTADT in barajul pentru Liga 1

AICI AI TOT CE SE INTAMPLA LA CLUJ, IN TURUL BARAJULUI PENTRU LIGA 1!

U CLUJ 0-0 HERMANNSTADT

min 14: Sut Goga din afara careului, Cabuz reuseste sa prinda fara prea mari probleme.

min 10: Ocazie URIASA pentru Sibiu! Tsoumou da pe langa minge din cativa metri, dupa o pasa excelenta a lui Popovici.

Echipele de start:



Universitatea Cluj: Dur-Bozoanca - Berci, Cordos, Ursu, Coman - Greu, Florescu, Giurgiu, Pirvulescu - Gavra, Goga

Rezerve: Dinu, Chitosca, Hatiegan, Hordouan, Taub, Coman, Axente

FC Hermannstadt: Cabuz - Matel, Dandea, Stoica, Tătar - Dalbea, Dumitriu - Petrescu, Lendric, Popovici - Tsoumou

Rezerve: Niga, Antonov, Acsinte, Nita, Sumanariu, Jazvic, Da Silva

Tensiuni atat la U Cluj, cat si la Sibiu inaintea barajului de promovare / retrogradare! Dubla U Cluj - Hermannstadt incheie oficial sezonul in fotbalul profesionist din Romania.



Miriuta a avut o saptamana agitata. In presa au aparut informatii ca antrenorul a semnat deja cu Kisvarda, echipa maghiara unde joaca si Grozav, Negrut sau Minca. Salvata de la retrogradare in acest sezon, Kisvarda isi propune sa ajunga in Europa League in 2020. Iar alesul maghiarilor pentru banca echipei e Miriuta.

Vasile a refuzat insa ferm propunerea, conform surselor www.sport.ro, desi salariul era mult superior celui pe care-l castiga in prezent. Miriuta a transmis ca isi doreste sa duca la bun sfarsit contractul cu Hermannstadt, convins ca poate ajunge in play-off sezonul viitor cu Sibiul. Acordul lui Miriuta in Ardeal expira abia in 2021.