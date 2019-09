Mirel Radoi spune lucrurilor pe nume! "La FCSB e ca intr-un serial, dar sfarsitul il stim. E tragic!" Cum vede selectionerul U21 situatia la FCSB

Mirel Radoi a fost antrenor la FCSB in sezonul 2015/2016, insa nu a rezistat decat cateva luni din cauza neintelegerilor cu patronul.

Radoi nu a fost singurul care s-a confruntat cu astfel de probleme si cei care l-au urmat nu au reusit sa isi indeplineasca obiectivul. Printre cei care au antrenat-o pe FCSB dupa plecarea lui Mirel Radoi s-au numarat: Nicolae Dica, Laurentiu Reghecampf sau Mihai Teja.

In actuala stagiune, FCSB a ajuns la al 3-lea antrenor. Bogdan Arges Vintila este in functie in acest moment dupa ce inaintea sa au mai fost Vergil Andronache si Bogdan Andone.

Mirel Radoi a declarat intr-un interviu pentru Telekom ca antrenorii care vin la FCSB ar trebui sa nu se mai planga pentru ca stiu la ce sa se astepte:

"Bogdan Andone e prietenul meu, la fel ca Mihai Teja, ca Dica, dar deja pare ca intram intr-un film serial. Cu episoade, dar sfarsitul il stim, e acelasi. Tragic. Pentru ei.

In momentul de fata stii foarte bine unde te duci. Cand nasul (Gigi Becali) iese la televizor si spune <cine vine, stie la ce sa se astepte> nu are rost sa iesim dupa aceea sa ne plangem. Pentru mine discutiile sunt clare.

In momentul in care iti spune <vii si accepti ce vreau eu, bine, nu accepti, nu vii>, atunci nu are rost sa mai spunem dupa ce s-a intamplat cand de fapt se banuia dinainte, dar a ascuns intr-un fel lucrurile astea.

Chiar daca sunt prietenii mei am curajul sa le spun ca nu trebuie sa se mai planga. In momentul cand accepta stiu deja pentru ca patronul nu s-a mai ascuns si le-a spus-o foarte clar", a spus Radoi pentru Telekom.