Mirel Radoi il AVERTIZEAZA pe Cristi Manea! "Nu e un pas inainte sa vii la echipa de pe locul 2" Mesaj clar pentru jucatorul care e aproape transferat la FCSB

Cristi Manea este lovitura pe care FCSB vrea sa o dea in ultimele zile de transferuri.

Mirel Radoi nu a fost deloc incantat de vestile despre Cristi Manea. Selectionerul de la tineret nu vede cu ochi buni venirea jucatorului la FCSB, lucru iminent, din ultimele informatii.

"Nu stiu daca a semnat, nu stiu daca va semna si pana la urma nu stim criteriile pe care el va alege urmatoarea echipa. Din punctul meu de vedere, daca va alege din nou o echipa in fotbalul romanesc, cred ca el deja are foarte multe informatii. A fost doi ani la CFR, a castigat campionatul, din punctul meu de vedere nu ar fi un pas inainte.

De ce? Pentru ca dupa ce a reusit aceste doua performante in campionatul intern, stie campionatul intern destul de bine si sa pleci de la o echipa care a castigat campionatul si sa te intorci la o echipa care e pe locul doi, nu il vad a fi un pas inainte. Probabil daca va alege asta, inseamna ca nu si-a gasit echipa pe care el si-o doreste in strainatate si probabil ca are nevoie de continuitate pentru a avea din nou contact cu echipa nationala de seniori", a spus Mirel Radoi.

Manea, 99% la FCSB

Cristi Manea extrem de aproape de FCSB. Din informatiile www.sport.ro, 99% Cristi Manea este noul jucator al echipei lui Becali. Practic, in acest moment cele doua parti s-au inteles si mai lipseste doar semnatura jucatorului.

Manea va veni la FCSB sub forma de imprumut, pentru un sezon. Potrivit GazeteiSporturilor, FCSB il va putea cumpara oricand pe Manea pe durata perioadei de imprumut pentru 2,5 milioane de euro. Manea va deveni cel mai bine platit jucator din Liga 1. FCSB ii ofera 30.000 de euro pe luna.