Curiosul caz al lui Cristi Manea! Fundasul a prins echipa ideala a EURO U21, dar transferul nu mai vine! Echipa cu care e sub contract nu se bazeaza pe el

Cristian Manea (22 de ani) a fost unul dintre cei mai buni oameni ai nationalei U21 la EURO. El a prins si echipa ideala a turneului final.

Cristian Manea, international roman de seniori, dar si de tineret, inclus in echipa ideala a EURO U21, trece printr-o perioada destul de surprinzatoare. El ar trebui sa se pregateasca pentru debutul in noul sezon, insa deocamdata nu are echipa. Manea era anuntat ca unul dintre protagonistii unui transfer tare in aceasta vara, dar pana acum nicio mutare nu s-a lipit de el.

Cristi Manea e sub contract cu Apollon, dar nu face parte din lot

Cristi Manea s-a intors la Apollon Limassol, in Cipru, dupa doi ani in care a evoluat sub forma de imprumut la CFR Cluj. Dublu campion al Romaniei si unul dintre cei mai promitatori fotbalisti romani, el nu a fost inclus, insa, in lotul lui Apollon.

In urma cu o luna, in presa italiana a aparut o informatie potrivit careia AS Roma se intereseaza de el, insa discutiile s-au stins rapid.

Si-a prelungit vacanta

Cristi Manea a avut parte de o vacanta prelungita in aceasta vara. Dupa EURO U21, el s-a relaxat alaturi de iubita sa si de prieteni. Recent, el a participat la festivalul Untold, gazduit de Cluj Napoca.

"Am auzit ca a fost la Untold. Pe cuvant, asa am auzit. Am citit in ziar ca nu stiu ce a facut. M-a sunat cand am eliminat-o pe Astana sa ma felicite si cam atat", a spus Dan Petrescu.