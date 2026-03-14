Partida din prima etapă a play-out-ului din Superliga României va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Tehnicianul a recunoscut că a găsit o stare dificilă în vestiarul echipei, după ce campioana ultimelor două sezoane a ratat calificarea în play-off.

„Situația nu este una grozavă”

Rădoi a explicat că principala problemă este una mentală și că jucătorii sunt afectați de ratarea obiectivului.

Mai mult, tehnicianul a mai precizat că este prea devreme pentru concluzii despre pregătirea fizică a echipei, deoarece staff-ul tehnic a avut la dispoziție doar câteva antrenamente pentru a lucra cu lotul.

"Primul lucru pe care l-am constatat imediat a fost atmosfera apăsătoare. Sunt conștienți de ratarea obiectivului și cred că, așa cum anticipam înainte de a avea contact cu ei, este în primul rând o problemă mentală. Am încercat, nu neapărat să destindem atmosfera, ci să îi aducem cu picioarele pe pământ, să le arătăm realitatea și că, de aici încolo, poate fi chiar și mai rău. Totuși, am mizat mai mult pe lucrurile pozitive. Situația nu este una grozavă.

Este greu să facem o evaluare în acest moment, pentru că nu ai cum să faci teste. În același timp, trebuie să existe cuvântul moderație. Dacă nu avem grijă și începem să spunem că echipa nu era bine pregătită fizic și să arătăm noi cât de bine am pregătit-o în patru antrenamente, nu există așa ceva.

Moderația a existat inclusiv la minutele din exerciții și la pauzele dintre ele. Suntem în continuare pe un tărâm necunoscut aici, acumulăm date și nu avem cum să spunem acum dacă echipa, din punct de vedere fizic, arată bine sau slab.

Ceea ce cred în momentul acesta este că această componentă poate fi îmbunătățită mai ales din punct de vedere mental. Este o perioadă scurtă, dar implicarea lor a fost mai mare decât până acum. Și dinamica exercițiilor este alta. Principiile de joc rămân, dar ideile diferă de la staff la staff. Nu aș putea să vă spun acum cu exactitate unde suntem", a spus Mirel Rădoi, printre altele, la conferința de presă.