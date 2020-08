PRIMELE CAZURI de 3-0 la masa verde din cauza coronavirusului in Liga 1?! Anunt de ultima ora inaintea ultimei partide a FCSB din acest sezon

O noua alerta de 3-0 la masa verde in Liga 1!

Daca FRF si LPF au evitat sezizarea Comisiei de Disciplina in cazul Astra-Craiova si, implicit, un rezultat de 3-0 in afara terenului, lucrurile stau mult mai rau acum pentru fosta campioana din Giurgiu.

Conform surselor www.sport.ro, partidele Astrei cu Craiova si FCSB din aceasta saptamana sunt in mare pericol. DSP Giurgiu nu si-au dat acordul ca Astra sa revina pe teren. Partidele cu Craiova si FCSB trebuiau sa se joace joi, respectiv duminica, pentru a completa playoff-ul Ligii 1. Miza era o jumatate de milion de euro, adica diferenta dintre sumele cuvenite cluburilor care termina pe pozitiile 3, 4 si 5 in playoff. In cazul in care Astra pierde cu 3-0 atat cu Craiova, cat si cu FCSB, stelistii vor urca pe locul al 3-lea, in timp ce Astra va cobori pe 4. Pe 5 in ierarhia finala va fi Botosaniul.