Mircea Rednic, la un pas de revenirea în Superliga! Antrenorul a dezvăluit de ce a ezitat în ultima perioadă

Liber de contract după scurta aventură de la Standard Liege, Mircea Rednic a confirmat că a primit oferte din fotbalul românesc, dar a ales să le respingă.

Tehnicianul în vârstă de 64 de ani a fost îndepărtat la finalul lunii august de pe banca formației belgiene, după doar cinci etape disputate în noul sezon. Aflat în prezent în căutarea unui angajament, fostul antrenor de la UTA a recunoscut că a purtat discuții cu oficiali din SuperLiga, fiind la un pas de revenire, însă a preferat să nu dea curs invitațiilor în acest moment.

Antrenorul a explicat că experiențele trecute de la cluburile autohtone l-au determinat să fie mult mai precaut în privința viitoarei destinații.

Rednic, despre revenirea în Superliga

„Din campionatul nostru m-au căutat, dar nu mai vreau să fac greșeli. Am luat echipe cu probleme financiare. Am luat apărarea jucătorilor și m-am pus rău cu suporterii. Mi-au făcut și greve, nu au venit la antrenamente apoi. Nu mai vreau să fac greșeli”, a spus Mircea Rednic la DigiSport.

Înainte de scurta aventură din Belgia, ultima experiență a lui Mircea Rednic în fotbalul românesc s-a petrecut pe banca celor de la UTA Arad. Tehnicianul i-a pregătit pe arădeni în intervalul aprilie 2023 - iunie 2025, adunând 91 de meciuri și o medie de 1,38 puncte câștigate pe partidă.

