Continua nebunia la Iasi! Ce a putut sa ceara Mircea Rednic dupa ce si-a prelungit contractul pe o buturuga :)

Mircea Rednic a semnat prelungirea contactului cu Poli Iasi pe o buturuga.

Mircea Rednic are o cerere cu totul speciala pentru conducerea Iasiului, amuzat fiind de faptul ca si-a semnat prelungirea contractului pe o buturuga :).

"Doar la crame mai erau buturugi din astea sa. Doi mici si zece beri.", a fost gluma lansata de Rednic la conferinta de presa. Antrenorul si-a prelungit contractul pana la finalul acestui sezon.

Rednic a vorbit despre posibilitatea de a ramane si din sezonul viitor la Iasi. "De ce nu? Daca am garantii ca se vrea performanta la Iasi, cu mare drag, maine semnez. Sa ai o siguranta financiara, sa se implice mai multa lume, nu numai cu sfaturi, povesti, dar sa avem un buget stabil, sa nu se mai ajunga ca antrenorul sa imprumute clubul.

Conditii am, nu am de ce sa ma plang, terenurile sunt foarte bune. Daca se doreste performanta, cu mare drag continui la Iasi.", a mai spus Rednic la conferinta de presa.

Mircea Rednic are o mare experienta ca antrenor, dupa ce a trecut in mai multe randuri pe la Dinamo sau Rapid si le-a mai antrenat pe CFR Cluj sau Petrolul. A antrenat si in Belgia, pe Standard Liege, Genk si Mouscron.